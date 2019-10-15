У водителя, создавшего ночное ДТП, полицейские обнаружили 14 кратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови

Автомобили Mitsubishi и Chery столкнулись в воскресенье, 13 сентября в Харькове.
По данным патрульной полиции, авария произошла ночью на пр. Гагарина, 302.
В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi, ее госпитализировали.
Во время общения с водителем Chery патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. "Драгер" показал 2.75 промилле (допустимая норма - 0,2 промиле).
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