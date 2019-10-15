Главная Новости Криминал и происшествия У водителя, создавшего ночное ДТП, полицейские обнаружили 14 кратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови
15.10.2019  09:29   

У водителя, создавшего ночное ДТП, полицейские обнаружили 14 кратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови

Автомобили Mitsubishi и Chery столкнулись в воскресенье, 13 сентября в Харькове.


://facebook.com

По данным патрульной полиции, авария произошла ночью на пр. Гагарина, 302.

В результате ДТП пострадала пассажирка Mitsubishi, ее госпитализировали.

Во время общения с водителем Chery патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. "Драгер" показал 2.75 промилле (допустимая норма - 0,2 промиле).

Источник:   SQ
 Тэги:  дтп, полиция, превышение, норма, харьков, алкоголь
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.10 Криминал и происшествия На Салтовке не разъехались Skoda и Toyota 14.10 Криминал и происшествия Смерть под колесами авто: аварии унесли жизни трех человек (ФОТО) 14.10 Криминал и происшествия ДТП на велодорожке - водитель японца чуть не погубил велосипедиста (ВИДЕО)
 
 

Видео

Игорь Терехов: в строительство новой дороги на Салтовке частный сектор не попадает
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 