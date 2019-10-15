15.10.2019 10:01

На Салтовке не разъехались Skoda и Toyota

В Харькове в результате ДТП пострадал водитель Toyota



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О проишествии сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным полиции, 14 октября около 19:00 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Тракторостроителей, 55. Там столкнулись автомобили Skoda и Toyota.

В результате ДТП в больницу доставили водителя Toyota. Материалы по аварии оформляла следственно-оперативная группа.