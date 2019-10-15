Главная Новости Криминал и происшествия В опавшей листве на ХТЗ харьковчане обнаружили труп мужчины (ФОТО)
15.10.2019  10:20   

В опавшей листве на ХТЗ харьковчане обнаружили труп мужчины (ФОТО)

ЧП произошло 14 октября в Индустриальном районе Харькова.


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В микрорайоне Солнечном, прямо в листве посреди улицы, обнаружили труп неизвестного мужчины, информируют очевидцы в соцсетях.

По мнению местных жителей, мужчина погиб от передозировки наркотиками.
Источник:   ГХ
 Тэги:  труп, листва, полиция, харьков, передозировка
 
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