В опавшей листве на ХТЗ харьковчане обнаружили труп мужчины (ФОТО)

ЧП произошло 14 октября в Индустриальном районе Харькова.
В микрорайоне Солнечном, прямо в листве посреди улицы, обнаружили труп неизвестного мужчины, информируют очевидцы в соцсетях.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
В Харькове облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера больше не появиться. Без осадков.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
влажн.:
давл.:
ветер: