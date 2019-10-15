Взрывотехники возле городского кладбища обезвредили артснаряды времен войны (ФОТО)

Праздничные мероприятие на Покрова могли закончится трагедией, которую не допустили сотрудники Харьковского отряда ГСЧС.
14 октября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Харьковском районе области и Шевченковском районе города Харькова. Всего было разминировано 9 боеприпасов.
Так, в лесу возле села Черкасские Тишки, и напротив поворота на 17 городское кладбище, на расстоянии 100 метров от кольцевой дороги на въезде в лес Харьковского района пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области было обнаружено и разминировано 8 артснарядов разного калибра.
А в Шевченковском районе города Харькова пиротехники было разминировано 1 минометную мину калибром 82 мм.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
В Харькове облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера больше не появиться. Без осадков.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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