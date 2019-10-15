Взрыв газа едва не оставил на зиму без жилья жителей хрущовки

Во время взрыва газа в Донце пострадали пожилой хозяин квартиры и рабочий, доставленный с обожженным телом в харьковскую больницу неотложной помощи.
В Балаклейском районе во время проведения (посторонней организацией) работ, связанных с газораспределительной системой, произошел взрыв газа.
ЧП случилось в пос. Донец. Работы велись в одной из квартир, расположенной на 3-ем этаже. Взрывной волной в квартире выбило окна, а также балконную раму. Кроме того, пострадал рабочий, который занимался ремонтом, у него обожжено тело (6%). Мужчина был госпитализирован в ожоговый центр харьковской больницы неотложной помощи. У 64-летнего владельца квартиры также диагностированы небольшие ожоги, однако, он отказался от стационарной помощи в медучреждение.
Предварительно установлено, что во время проведения ремонта были нарушены правила безопасности, предусмотренные для выполнения работ, связанных с повышенной опасностью. Соответствующие службы продолжают проверку причин и обстоятельств ЧП.
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