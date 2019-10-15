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15.10.2019  14:41   

ДТП: под колеса авто попал велосипедист (ФОТО)

Велосипедист сбит на Большой Панасовской.


ДТП: под колеса авто попал велосипедист (ФОТО)

Как сообщают соцсети, на Большой Панасовской сбит велосипедист.

Видимо, пострадавший увезен скорой. 

Не исключено, что велосипедист в тяжелом состоянии.

  

Тэги:  дтп, сбили велосипедиста, харьков
 
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