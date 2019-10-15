ДТП: под колеса авто попал велосипедист (ФОТО)

Велосипедист сбит на Большой Панасовской.
Как сообщают соцсети, на Большой Панасовской сбит велосипедист.
Видимо, пострадавший увезен скорой.
Не исключено, что велосипедист в тяжелом состоянии.
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влажн.:
давл.:
ветер: