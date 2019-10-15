Внезапная смерть на Московском проспекте

Неожиданная смерть мужчины
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что возле дома по проспекту Московскому человек упал на землю и не подает признаков жизни, поступило в полицию 14 октября в 11:23.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
В Харькове облака появятся на небе утром, чтобы уже к середине дня исчезнуть и до самого вечера больше не появиться. Без осадков.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
влажн.:
давл.:
ветер: