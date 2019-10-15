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15.10.2019  17:14   

Внезапная смерть на Московском проспекте

Неожиданная смерть мужчины


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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о том, что возле дома по проспекту Московскому человек упал на землю и не подает признаков жизни, поступило в полицию 14 октября в 11:23.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районного отдела полиции.
 
Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 56-летний мужчина. На его теле эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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