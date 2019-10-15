15.10.2019 17:41

Чиновника подозревают в афере на 400 тысяч

Начальник отдела ГУ Госгеокадастра области предстанет перед судом.



//censor.net.ua

Харьковской местной прокуратурой №1 сообщено о подозрении экс-замначальника управления Госкомзема в городе Харькове в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), который в настоящее время занимает должность начальника отдела в. Харькове главного управлении Держгеокадастру в Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, в феврале 2010 года уэтим чиновником было подписано положительное заключение по проекту землеустройства по отводу двух земельных участков для строительства жилого дома и садоводства в собственность гражданину общей площадью 0,22 га., что в дальнейшем стало основанием для передачи указанных земель в частную собственность.

При этом, земли фактически являются госсобственностью и находятся в постоянном пользовании Государственного предприятия «Харьковская лесная научно-исследовательская станция».

Рыночная стоимость незаконно переданных земель составляет почти 400 тыс. грн.

Таким образом, действия указанного должностного лица привели к выбытию из государственной собственности земельных участков лесного фонда.

В качестве обеспечения уголовного производства в суд также представлены ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей и об отстранении указанного должностного лица от должности.

Также с целью обеспечения возмещения вреда причиненного преступлением, на указанный земельный участок судом уже наложен арест.

Кроме этого, с целью возвращения незаконно предоставленных в частную собственность земельных участков лесного фонда местной прокуратурой предъявлен иск, который сейчас находится на рассмотрении суда.