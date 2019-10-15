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15.10.2019  18:31   

Минирование. В пяти школах бомб не найдено (ФОТО)

Информация о заминировании пяти учебных заведений в Харькове не подтвердилась


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты осмотрели более 20 000 кв. метров помещений и почти 11 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали почти 3000 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.
 
На электронную почту полиции поступило сообщение о заминировании лицея на улице Велозаводская, двух гимназий на улице Культуры и Космонавтов, а также школ на Целиноградской и Балакирева.
 
По адресам выезжали следственно-оперативные группы Немышлянская и Шевченковского отделов полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в Немышлянская и Шевченковском отделах полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
В настоящее время полицией принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, сделавшего ложное сообщение.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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