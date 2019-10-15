15.10.2019 18:31

Минирование. В пяти школах бомб не найдено (ФОТО)

Информация о заминировании пяти учебных заведений в Харькове не подтвердилась



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, специалисты осмотрели более 20 000 кв. метров помещений и почти 11 000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали почти 3000 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

На электронную почту полиции поступило сообщение о заминировании лицея на улице Велозаводская, двух гимназий на улице Культуры и Космонавтов, а также школ на Целиноградской и Балакирева.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы Немышлянская и Шевченковского отделов полиции, работники кинологического центра и специалисты взрывотехнического управления. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Немышлянская и Шевченковском отделах полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В настоящее время полицией принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, сделавшего ложное сообщение.