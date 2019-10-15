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15.10.2019  19:53   

Мошенничество: как винничане харьковский завод на полмиллиона обманули

Директор и основатель винницкого ООО подозреваются в завладении средствами харьковского завода.


//newsone.ua
Как сообщил руководитель Харьковской местной прокуратуры Руслан Скуратович, 10 октября этого года директору ООО и одному из основателей указанного общества - коммерческому директору - сообщено о подозрении в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украина).
 
Установлено, что между харьковским заводом, который выпускает кабельно-проводниковую продукцию и винницким обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на поставку угля.
 
По требованию подтверждение отгрузки завод получил цветную копию путевого листа-накладной и сертификат качества на 2 вагона угля, а также в подтверждение отгрузки обществом предоставлена ​​железнодорожная накладная об отгрузке угля на соответствующий завод.
 
На основании полученной копии железнодорожной накладной завод перечислил на расчетный счет ООО 764473,2 грн. Однако, уголь так и не был отгружен.       
 
В дальнейшем выяснилось, что указанные в предоставленной железнодорожной накладной и маршрутном листе вагоны углем не загружались, отправление любых грузов в адрес получателя не осуществлялось. Накладная на отгрузку уголь не выписывалась.
 
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, харьковскому заводу нанесен ущерб на сумму свыше 500 тыс. грн.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.
Тэги:  мошенничество, воровство, харьков, винница
 
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