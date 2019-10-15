15.10.2019 19:53

Мошенничество: как винничане харьковский завод на полмиллиона обманули

Директор и основатель винницкого ООО подозреваются в завладении средствами харьковского завода.



//newsone.ua

Как сообщил руководитель Харьковской местной прокуратуры Руслан Скуратович, 10 октября этого года директору ООО и одному из основателей указанного общества - коммерческому директору - сообщено о подозрении в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украина).

Установлено, что между харьковским заводом, который выпускает кабельно-проводниковую продукцию и винницким обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на поставку угля.

По требованию подтверждение отгрузки завод получил цветную копию путевого листа-накладной и сертификат качества на 2 вагона угля, а также в подтверждение отгрузки обществом предоставлена ​​железнодорожная накладная об отгрузке угля на соответствующий завод.

На основании полученной копии железнодорожной накладной завод перечислил на расчетный счет ООО 764473,2 грн. Однако, уголь так и не был отгружен.

В дальнейшем выяснилось, что указанные в предоставленной железнодорожной накладной и маршрутном листе вагоны углем не загружались, отправление любых грузов в адрес получателя не осуществлялось. Накладная на отгрузку уголь не выписывалась.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, харьковскому заводу нанесен ущерб на сумму свыше 500 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.