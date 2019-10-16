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16.10.2019  12:19   

Ножом в живот в ответ на замечание: приговор вынесен

Обвиняемый заявлял, что его избили.


//tv5.zp.ua
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который ударил нетрезвого соседа, когда тот  сделал ему замечание. 
 
согласно данным расследования, 14 ноября 2015 года местный житель находился в своем дворе и занимался сжиганием бытового мусора.
 
Сосед под хмельком сделал ему замечание и попросил потушить костер.
 
В результате вспыхнула ссора. Подсудимый позвал потерпевшего на улицу, а затем ударил его ножом в живот. Жертву в тяжелом состоянии доставили в больницу.
 
В ходе разбирательства обвиняемый не признал своей вины и заявил, что это его избил сосед.
 
Мужчина уверял, что не наносил пострадавшему ударов ножом.
 
Суд признал жителя Дергачевского района виновным в нанесении тяжких телесных повредений и приговорил его к пяти годам лишения свободы.
 
Вместе с тем, фигуранту в срок отбытия наказания засчитали время, проведенное в СИЗО. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  покушение, драка, харьков, дергачи
 
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