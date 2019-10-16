16.10.2019 12:19

Ножом в живот в ответ на замечание: приговор вынесен

Обвиняемый заявлял, что его избили.



//tv5.zp.ua

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, который ударил нетрезвого соседа, когда тот сделал ему замечание.

согласно данным расследования, 14 ноября 2015 года местный житель находился в своем дворе и занимался сжиганием бытового мусора.

Сосед под хмельком сделал ему замечание и попросил потушить костер.

В результате вспыхнула ссора. Подсудимый позвал потерпевшего на улицу, а затем ударил его ножом в живот. Жертву в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В ходе разбирательства обвиняемый не признал своей вины и заявил, что это его избил сосед.

Мужчина уверял, что не наносил пострадавшему ударов ножом.

Суд признал жителя Дергачевского района виновным в нанесении тяжких телесных повредений и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Вместе с тем, фигуранту в срок отбытия наказания засчитали время, проведенное в СИЗО. На данный момент решение не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 30 дней.