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16.10.2019  09:25   

Ночной пожар на харьковском пивзаводе (ВИДЕО)

По сообщениям социальных сетей в ночь на 16 октября произошел пожар на территории технологических помещений одного из Харьковских пивзаводов.


://facebook.com

Как сообщили очевидцы, горели строения на территории Новобаварского пивзавода. 

Подробности и причины происшествия выясняются. 

Источник:   ГХ
 Тэги:  пожар, пивзавод, харьков, очевидцы, тушение
 
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