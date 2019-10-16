Ночной пожар на харьковском пивзаводе (ВИДЕО)

По сообщениям социальных сетей в ночь на 16 октября произошел пожар на территории технологических помещений одного из Харьковских пивзаводов.
Как сообщили очевидцы, горели строения на территории Новобаварского пивзавода.
Подробности и причины происшествия выясняются.
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Наши предки считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.
16 октября: какой праздник, приметы, суеверия, что нельзя делать
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