ДТП: на Салтовке сбили мать с двумя детьми (ФОТО, ВИДЕО)

16.10.2019 15:13

Трагедия произошла на пешеходном переходе.

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 16 октября в 12:40 по улице Гвардейцев Широнинцев.

73-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 3 и 5 лет, когла они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.