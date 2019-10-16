16.10.2019 15:13
ДТП: на Салтовке сбили мать с двумя детьми (ФОТО, ВИДЕО)
Трагедия произошла на пешеходном переходе.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает
ГУ Нацполиции, авария произошла 16 октября в 12:40 по улице Гвардейцев Широнинцев.
73-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 3 и 5 лет, когла они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как ранее информировали социальные сети
, авария произошла на Гвардейцев Широнинцев, 9.
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По пописанию очевидца, более всего пострадали мать малышек. Она лежала посреди дороги в крови, одну девочку откинуло на бордюр, вторая отделалась легкими ушибами.