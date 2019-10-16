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16.10.2019  15:13   

ДТП: на Салтовке сбили мать с двумя детьми (ФОТО, ВИДЕО)

Трагедия произошла на пешеходном переходе.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария произошла 16 октября в 12:40 по улице Гвардейцев Широнинцев.
 
73-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat наехал на 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 3 и 5 лет, когла они переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.
 
Информация о событии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
 
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
Как ранее информировали социальные сети, авария произошла на Гвардейцев Широнинцев, 9.
По пописанию очевидца, более всего пострадали мать малышек. Она лежала посреди дороги в крови, одну девочку откинуло на бордюр, вторая отделалась легкими ушибами.
 
 
 
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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