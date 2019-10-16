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16.10.2019  17:11   

Черный лесоруб, уничтожавший дубы, может сесть на три года (ФОТО)

Мужчине, который незаконно пилил деревья под Харьковом, объявили подозрение.


//khar.gp.gov.ua
Дергачевская местная прокуратура сообщила о подозрении по ч.1 ст.246 УК Украины «черном лесорубу», который осуществлял незаконную порубку дубов в Валковском районе.
 
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, 42-летний неработающий мужчина, находясь в пятьдесят пятом квартале Валковского лесничества ГП «Октябрьский лесхоз», не имея никаких разрешительных документов, без законных на то оснований, с помощью бензопилы, которую заблаговременно взял с собой, совершил незаконную порубку деревьев породы «дуб».
 
Этими действиями он причинил государству существенный вред.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 3-х лет лишения свободы.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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