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16.10.2019  17:49   

Внимание, пропал мужчина (ФОТО)

Под Харьковом полиция разыскивает Игоря Писарского.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сотрудники Первомайского отдела полиции разыскивает Игоря Писарского, 1964 года рождения.
 
Мужчина 11 октября ушел из дома на пруд в селе Михайловка и до настоящего времени не вернулся.
 
Приметы: на вид 50-60 лет, рост около 165-170см, среднего телосложения, лицо овальное, волоссясвитло-русые с просиддю, короткие, глаза серые.
 
Был одет в камуфляжные штаны, темные кроссовки, фуфайку.
 
Предметы одежды были найдены возле пруда.
 
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Первомайский отдел полиции по телефонам: (05748) 3-21-12, 066-543-94-66, +0997068368,102 или другим доступным для вас способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мужчина, розыск, харьков
 
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