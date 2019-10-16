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16.10.2019  19:19   

Харьковчане принесли копам целый арсенал оружия и боеприпасов (ФОТО)

На Харьковщине продолжается месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, по состоянию на 15 октября граждане принесли в подразделения полиции Харьковщины 224 единицы оружия, среди которых: 29 нарезного армейских образцов, 14 нарезного охотничьего, 155 гладкоствольного охотничьего, 20 холодной и 3 единицы самодельного оружия.
 
Старший инспектор отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы УПД ГУНП в Харьковской области Владислав Штомпель рассказал, что кроме этого граждане сдали в полицию 1986 боеприпасов. В настоящее время по 21 единицы оружия и специальных средств решается вопрос о регистрации данного оружия на лиц, ее сдали.
 
Приносить оружие в территориальные отделы полиции Харькова и области граждане могут круглосуточно до 31 октября.
 
Лица, которые в течение данного периода добровольно обратятся в полицию с целью сдачи или переофррмления оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.
 
Работники полиции напоминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно Уголовному кодексу Украины предусматривает уголовную ответственность на срок от 3 до 7 лет.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оружие, арсенал, харьков, сдача
 
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