16.10.2019 19:19

Харьковчане принесли копам целый арсенал оружия и боеприпасов (ФОТО)

На Харьковщине продолжается месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по состоянию на 15 октября граждане принесли в подразделения полиции Харьковщины 224 единицы оружия, среди которых: 29 нарезного армейских образцов, 14 нарезного охотничьего, 155 гладкоствольного охотничьего, 20 холодной и 3 единицы самодельного оружия.

Старший инспектор отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы УПД ГУНП в Харьковской области Владислав Штомпель рассказал, что кроме этого граждане сдали в полицию 1986 боеприпасов. В настоящее время по 21 единицы оружия и специальных средств решается вопрос о регистрации данного оружия на лиц, ее сдали.

Приносить оружие в территориальные отделы полиции Харькова и области граждане могут круглосуточно до 31 октября.

Лица, которые в течение данного периода добровольно обратятся в полицию с целью сдачи или переофррмления оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, будут освобождены от уголовной ответственности.

Работники полиции напоминают, что незаконное владение и хранение оружия согласно Уголовному кодексу Украины предусматривает уголовную ответственность на срок от 3 до 7 лет.