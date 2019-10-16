16.10.2019 19:44

Выстрелил себе в голову: мужчина покончил с собой из-за развода

Под Харьковом женщина отказала мужу в разговоре.



//zachem.com.ua

Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Краснокутском районе Харьковской области 15 октября 2019 года в 13:55 полицейские получили информацию о том, что в селе Пархомовка был обнаружен труп жителя Полтавской области.

Как установила следственно-оперативная группа, мужчина 1987 года рождения приехал в населенный пункт на своей машине.

Увидев свою жену, водитель вышел из автомобиля с ружьем в руках.

Супруг хотел поговорить с ней о разводе, однако женщина сбежала от него и закрылась в киоске с продавцами.

Через несколько минут мужчина выстрелил себе в нижнюю челюсть. Полученное ранение оказалось смертельным.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") с пометкой "самоубийство".

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства трагедии.