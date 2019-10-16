Главная Новости Криминал и происшествия Выстрелил себе в голову: мужчина покончил с собой из-за развода
16.10.2019  19:44   

Выстрелил себе в голову: мужчина покончил с собой из-за развода

Под Харьковом женщина отказала мужу в разговоре.


//zachem.com.ua
Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Краснокутском районе Харьковской области 15 октября 2019 года в 13:55 полицейские получили информацию о том, что в селе Пархомовка был обнаружен труп жителя Полтавской области. 
 
Как установила следственно-оперативная группа, мужчина 1987 года рождения приехал в населенный пункт на своей машине.
 
Увидев свою жену, водитель вышел из автомобиля с ружьем в руках.
 
Супруг хотел поговорить с ней о разводе, однако женщина сбежала от него и закрылась в киоске с продавцами.
 
Через несколько минут мужчина выстрелил себе в нижнюю челюсть. Полученное ранение оказалось смертельным.
 
Следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство") с пометкой "самоубийство".
 
Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства трагедии.
Тэги:  застрелился, покончил с собой, харьков
 
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