17.10.2019 12:19

Чиновнице, из-за собственной халатности, светит суд (ФОТО)

Под Харьковом женщина подозревается в служебной халатности, проведшей к ущербу более чем 200 тысяч.



//khar.gp.gov.ua

Чугуевская местная прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), начальнице районного отдела образования.

По информации и.о. руководителя местной прокуратуры Ивана Йены, в 2017 году между отделом образования и частным предприятием заключен договор о проведении капитального ремонта кровли одного из учебных заведений района.

Чиновница подписала акты выполненных работ и оплатила их стоимость в полном объеме, не проверив объем фактически проведенного ремонта.

Однако, по данным следствия, ремонтные работы на сумму почти 222 тыс. грн. не выполнялись вообще, чем причинен ущерб бюджету на указанную сумму.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.