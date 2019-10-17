17.10.2019 12:49

Фиаско воровского тандема: рецидивисты попались на горячем (ФОТО)

Полиция поймала двух преступников, обчищавших квартиры в Харькове.



hk.npu.gov.ua

Сотрудники оперативно-поискового отдела УКР ГУНП в Харьковской области задержали злоумышленников сразу после совершения ими кражи из квартиры 61-летней женщины по улице Героев Труда.

В ходе осмотра места происшествия правоохранители изъяли похищенные вещи и другие вещественные доказательства.

Как было установлено, 39-летний харьковчанин ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических средств.

Последний раз мужчину задерживали за совершение кражи из квартиры в Индустриальном районе и за кражу из автомобиля в Основянском районе.

38-летний житель Дергачевского района Харьковской области также ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Следствие проверяет причастность злоумышленников к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Харькова и области.