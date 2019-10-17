17.10.2019 13:19

Угрожала переломать ноги матери и похитила ребенка: приговор вынесен

Пьяная женщина с любовником украла дочь соперницы.



//dt.ua

Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор местной жительнице, которая похитила дочь своей соперницы.

Как выяснилось в ходе расследования, 24 октября 2018 года нетрезвая женщина приехала со своим знакомым к остановке. Там она встретила девочку, с матерью которой давно враждовала на почве ревности.

Обвиняемая затолкала жертву в автомобиль ВАЗ-2109 и сказала водителю ехать.

Через километр она вытащила малолетнюю из салона и отпустила.

В ходе разбирательства обвиняемая не признала своей вины.

По словам женщины, она лишь хотела подвезти дочь своей соперницы и та села в машину без принуждения.

Однако сама потерпевшая опровергла ее показания.

Девочка рассказала, что до этого подсудимая угрожала "переломать ее матери ноги", а также не говорила, куда они едут.

Версию обвиняемой подтвердил лишь водитель.

Суд признал жительницу Купянского района виновной в незаконном лишении свободы малолетней и приговорил ее к трем годам ограничения свободы.

Однако реальное наказание женщине заменили на 12 месяцев испытательного срока.

Кроме того, ей предстоит заплатить 17 тысяч гривен за экспертизу.

На данный момент идет срок обжалования.