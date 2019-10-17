Главная Новости Криминал и происшествия Угрожала переломать ноги матери и похитила ребенка: приговор вынесен
17.10.2019  13:19   

Угрожала переломать ноги матери и похитила ребенка: приговор вынесен

Пьяная женщина с любовником украла дочь соперницы.


//dt.ua
Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор местной жительнице, которая похитила дочь своей соперницы. 
 
Как выяснилось в ходе расследования, 24 октября 2018 года нетрезвая женщина приехала со своим знакомым к остановке. Там она встретила девочку, с матерью которой давно враждовала на почве ревности.
 
Обвиняемая затолкала жертву в автомобиль ВАЗ-2109 и сказала водителю ехать.
 
Через километр она вытащила малолетнюю из салона и отпустила. 
 
В ходе разбирательства обвиняемая не признала своей вины.
 
По словам женщины, она лишь хотела подвезти дочь своей соперницы и та села в машину без принуждения.
 
Однако сама потерпевшая опровергла ее показания.
 
Девочка рассказала, что до этого подсудимая угрожала "переломать ее матери ноги", а также не говорила, куда они едут.
 
Версию обвиняемой подтвердил лишь водитель.
 
Суд признал жительницу Купянского района виновной в незаконном лишении свободы малолетней и приговорил ее к трем годам ограничения свободы.
 
Однако реальное наказание женщине заменили на 12 месяцев испытательного срока.
 
Кроме того, ей предстоит заплатить 17 тысяч гривен за экспертизу.
 
На данный момент идет срок обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  похищение, угрозы, харьков, ревность, ребенок
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.10 Криминал и происшествия Девушку похитили за границей: дедушка ищет внучку 23.08 Криминал и происшествия Полицейские оперативно разоблачили двух жителей Харьковщины в похищении женщины 13.08 Криминал и происшествия Фермер, заказавший похищение и убийство своего бизнес-партнера, предстанет перед судом
 
 

Видео

Харьков за мир! Харьковский горсовет обратился к Владимиру Зеленскому
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 