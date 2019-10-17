17.10.2019 13:19
Угрожала переломать ноги матери и похитила ребенка: приговор вынесен
Пьяная женщина с любовником украла дочь соперницы.
//dt.ua
Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор местной жительнице, которая похитила дочь своей соперницы.
Как выяснилось в ходе расследования, 24 октября 2018 года нетрезвая женщина приехала со своим знакомым к остановке. Там она встретила девочку, с матерью которой давно враждовала на почве ревности.
Обвиняемая затолкала жертву в автомобиль ВАЗ-2109 и сказала водителю ехать.
Через километр она вытащила малолетнюю из салона и отпустила.
В ходе разбирательства обвиняемая не признала своей вины.
По словам женщины, она лишь хотела подвезти дочь своей соперницы и та села в машину без принуждения.
Однако сама потерпевшая опровергла ее показания.
Девочка рассказала, что до этого подсудимая угрожала "переломать ее матери ноги", а также не говорила, куда они едут.
Версию обвиняемой подтвердил лишь водитель.
Суд признал жительницу Купянского района виновной в незаконном лишении свободы малолетней и приговорил ее к трем годам ограничения свободы.
Однако реальное наказание женщине заменили на 12 месяцев испытательного срока.
Кроме того, ей предстоит заплатить 17 тысяч гривен за экспертизу.
На данный момент идет срок обжалования.