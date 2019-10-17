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17.10.2019  10:30   

Взрывотехники ликвидировали мину и обезвредили снаряд возле жилых домов

На Харьковщине пиротехники ликвидировано 8 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.


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16 октября пиротехнической группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны в Харьковском, Змиевском, Нововодолажскому, Первомайском, Дергачевском районах области. Всего было разминировано 8 боеприпасов.

Так, в Нововодолажском районе в пределах населенного пункта, на расстоянии 200 метров от жилых домов в вблизи села Васильевское, было обнаружено и разминировано 1 артснаряд калибром 76 мм.

В Дергачевском районе в лесу на территории Малоданиловской поселкового совета на расстоянии 500 метров от автодороги Киев-Харьков-Довжанский пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области было обнаружено и разминировано 1 минометную мину калибром 82 мм.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  мина, снаряд, взрывотехники, харьков, ликвидация, выезд
 
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