Водитель элитного авто протаранил маршрутку - есть пострадавшие (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове пострадала пассажирка маршрутного автобуса.
По данным полиции, 16 октября около 19:40 на ул. 23 Августа, 1, столкнулись автомобиль Audi и автобус, ехавший по 302-му маршруту.
В результате ДТП госпитализировали пассажирку автобуса.
ДТП оформляла следственно-оперативная группа.
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