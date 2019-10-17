17.10.2019 11:01

Водитель элитного авто протаранил маршрутку - есть пострадавшие (ФОТО)

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харькове пострадала пассажирка маршрутного автобуса.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 16 октября около 19:40 на ул. 23 Августа, 1, столкнулись автомобиль Audi и автобус, ехавший по 302-му маршруту.

В результате ДТП госпитализировали пассажирку автобуса.

ДТП оформляла следственно-оперативная группа.