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17.10.2019  17:41   

Черные лесорубы нарубили на 6 миллионов (ФОТО)

Чиновники-растратчики предстанут перед судом.


//khar.gp.gov.ua
Прокуратурой области сообщено о подозрении в растрате госимущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением совершенное по предварительному сговору группой лиц 5-ти должностным лицам ГП «Красноградское лесное хозяйство».
 
По информации прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, установлено, что служебные лица ГП «Красноградское лесное хозяйство» в период с 17 сентября 2018 по 10 сентября 2019 года совершили растрату вверенного им имущества путем вырубки многолетних насаждений -  665 деревьев, преимущественно дубов на территории лесхоза, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 6 281 301 гривен.
 
Так, на территории Наталинского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» незаконно вырублено 193 деревьев, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 2362683 гривен.
 
На территории Зачепиловского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» - 247 деревьев, государству нанесен ущерб на сумму 1 301 560 гривен. На территории Староверовского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» - 225 деревьев, государству нанесен ущерб на сумму 2617058 гривен.
 
Правоохранителями 17.10.2019 проведены обыски в помещениях ГП «Красноградское лесное хозяйство» и по месту жительства должностных лиц государственного предприятия.
 
Прокуратурой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины: заместителю директора государственного предприятия, главному лесничему и трем мастерам леса.
 
Согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
 
Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.
         
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, мошенничество, харьков, красноград
 
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