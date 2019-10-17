17.10.2019 17:41

Черные лесорубы нарубили на 6 миллионов (ФОТО)

Чиновники-растратчики предстанут перед судом.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратурой области сообщено о подозрении в растрате госимущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением совершенное по предварительному сговору группой лиц 5-ти должностным лицам ГП «Красноградское лесное хозяйство».

По информации прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, установлено, что служебные лица ГП «Красноградское лесное хозяйство» в период с 17 сентября 2018 по 10 сентября 2019 года совершили растрату вверенного им имущества путем вырубки многолетних насаждений - 665 деревьев, преимущественно дубов на территории лесхоза, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 6 281 301 гривен.

Так, на территории Наталинского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» незаконно вырублено 193 деревьев, в результате чего государству нанесен ущерб на сумму 2362683 гривен.

На территории Зачепиловского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» - 247 деревьев, государству нанесен ущерб на сумму 1 301 560 гривен. На территории Староверовского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» - 225 деревьев, государству нанесен ущерб на сумму 2617058 гривен.

Правоохранителями 17.10.2019 проведены обыски в помещениях ГП «Красноградское лесное хозяйство» и по месту жительства должностных лиц государственного предприятия.

Прокуратурой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины: заместителю директора государственного предприятия, главному лесничему и трем мастерам леса.

Согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР в г.. Полтаве, оперативное сопровождение УСБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Харьковской области.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.