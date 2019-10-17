17.10.2019 18:11
Тройное ДТП: американец вылетел на встречку (ФОТО)
Авария произошла на Коммунальном путепроводе.
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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 16 октября 2019 года, около 16:00 патрульные получили вызов на ДТП на путепроводе пр. Льва Ландау в сторону ул. Олимпийской.
По предварительной информации водитель автомобиля Chevrolet, нарушив требования дорожной разметки 1.1 выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилями ЗАЗ и АЗЛК.
В результате ДТП никто не пострадал.
Во время оформления ДТП патрульные обнаружили в вождя автомобиля Chevrolet признаки алкогольного опьянения.
На водителя автомобиля Chevrolet патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП и ч. 1 ст. 130 КУоАП.
Собранный материал будет передан в суд.