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17.10.2019  19:08   

Ограбление в центре Харькова: иностранец отнял телефон у парня (ФОТО)

Преступление произошло на площади Поэзии.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 17 октября около 1:45 на площади Поэзии в Киевском районе.
 
В полицию поступила информация о том, что у торгового центра на Сумской улице трое неизвестных попросили у 24-летнего гражданина телефон для того, чтобы вызвать такси.
 
После того, как потерпевший дал свой мобильник одному из мужчин, злоумышленники скрылись в направлении улицы Рымарской.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.
 
Во время отработки прилегающей территории полицейские обнаружили 17-летнего гражданина Азербайджана, в кармане джинсов которого находился телефон заявителя.
 
Правонарушитель был доставлен в полицию для установления обстоятельств происшествия.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следователем Киевского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
 
В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лиц и местонахождение других участников уголовного преступления.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, разбойники, харьков, иностранец
 
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