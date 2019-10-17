17.10.2019 19:08

Ограбление в центре Харькова: иностранец отнял телефон у парня (ФОТО)

Преступление произошло на площади Поэзии.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 17 октября около 1:45 на площади Поэзии в Киевском районе.

В полицию поступила информация о том, что у торгового центра на Сумской улице трое неизвестных попросили у 24-летнего гражданина телефон для того, чтобы вызвать такси.

После того, как потерпевший дал свой мобильник одному из мужчин, злоумышленники скрылись в направлении улицы Рымарской.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

Во время отработки прилегающей территории полицейские обнаружили 17-летнего гражданина Азербайджана, в кармане джинсов которого находился телефон заявителя.

Правонарушитель был доставлен в полицию для установления обстоятельств происшествия.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Киевского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лиц и местонахождение других участников уголовного преступления.