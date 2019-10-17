17.10.2019 19:51

Вооруженный распространитель марихуаны пойман копами (ФОТО)

Преступник задержан в Рогатинском переулке.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Науполиции, 16 октября 2019 года злоумышленник при личной встрече с покупателем в переулке Рогатинском за 600 гривен сбыл полимерный пакет с каннабисом весом около 5 граммов.

Работники управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с работниками следственного отдела Харьковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6 задержали 55-летнего харьковчанина.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения личного обыска у мужчины обнаружено и изъято 2 полимерные пакета с каннабисом общим весом около 10 граммов, деньги, полученные за сбыт наркотиков, мобильный телефон.

Во время обыска по месту жительства изъято 8 полимерных пакетов с наркозельем общим весом около 40 граммов, полимерный пакет весом около 60 граммов, электронные весы, обрез охотничьего ружья и 42 патрона.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и сообщения о подозрении.

Работники полиции устанавливают источник поставки наркотического средства, преступные связи мужчины, круг потребителей наркосредств, другие эпизоды преступной деятельности, а также лиц, которые могут быть причастны к поставкам наркотиков.