18.10.2019 13:13

Полуночный конфликт: с газовым баллончиком - против полиции

Вынесен приговор женщине, защищавшей пьяного мужа.



//day.kyiv.ua

Великобурлукский районный суд Харьковской области вынес приговор женщине, которая распылила газовый баллончик в лицо полицейскому.

Согласно данным расследования, в полночь 25 июня 2018 года правоохранители приехали на помощь коллегам, которые остановили нетрезвого водителя в Волчанске.

Мужчина, ведший мопед, отказывался пройти проверку на алкоголь или проехать в медучреждение, к томиу же, пытаясь сбежать.

Тем временем его жена достала из сумочки газовый баллон "Терен-4" и распылила его в лицо одному из полицейских. Пострадавший получил химический ожог глаз.

В ходе разбирательства женщина признала свою вину и сожалеет о своем поступке.

Суд приговорил обвиняемую к 2,5 годам лишения свободы, заменив на однолетний испытательный срок.

На данный момент решение может быть обжаловано.