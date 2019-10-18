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18.10.2019  13:13   

Полуночный конфликт: с газовым баллончиком - против полиции

Вынесен приговор женщине, защищавшей пьяного мужа.


//day.kyiv.ua
Великобурлукский районный суд Харьковской области вынес приговор женщине, которая распылила газовый баллончик в лицо полицейскому. 
 
Согласно данным расследования, в полночь 25 июня 2018 года правоохранители приехали на помощь коллегам, которые остановили нетрезвого водителя в Волчанске.
 
Мужчина, ведший мопед, отказывался пройти проверку на алкоголь или проехать в медучреждение, к томиу же, пытаясь сбежать.
 
Тем временем его жена достала из сумочки газовый баллон "Терен-4" и распылила его в лицо одному из полицейских. Пострадавший получил химический ожог глаз.
 
В ходе разбирательства женщина признала свою вину и сожалеет о своем поступке.
 
Суд приговорил обвиняемую к 2,5 годам лишения свободы, заменив на однолетний испытательный срок.
 
На данный момент решение может быть обжаловано.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  сопротивление полиции, баллончик, харьков, драка
 
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