18.10.2019 13:13
Полуночный конфликт: с газовым баллончиком - против полиции
Вынесен приговор женщине, защищавшей пьяного мужа.
//day.kyiv.ua
Великобурлукский районный суд Харьковской области вынес приговор женщине, которая распылила газовый баллончик в лицо полицейскому.
Согласно данным расследования, в полночь 25 июня 2018 года правоохранители приехали на помощь коллегам, которые остановили нетрезвого водителя в Волчанске.
Мужчина, ведший мопед, отказывался пройти проверку на алкоголь или проехать в медучреждение, к томиу же, пытаясь сбежать.
Тем временем его жена достала из сумочки газовый баллон "Терен-4" и распылила его в лицо одному из полицейских. Пострадавший получил химический ожог глаз.
В ходе разбирательства женщина признала свою вину и сожалеет о своем поступке.
Суд приговорил обвиняемую к 2,5 годам лишения свободы, заменив на однолетний испытательный срок.
На данный момент решение может быть обжаловано.