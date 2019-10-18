Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове нарушитель на Volkswagen "догнал" микроавтобус на пешеходном переходе
18.10.2019  09:31   

В Харькове нарушитель на Volkswagen "догнал" микроавтобус на пешеходном переходе

По данным полиции, 17 октября около 15:50 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда


://hk.npu.gov.ua

.По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Volkswagen не придерживался безопасной скорости и дистанции и допустил столкновение с микроавтобусом Renault, который двигался впереди.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, полиция, протокол, харьков, жертва
 
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