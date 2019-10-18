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18.10.2019  10:45   

Вандалы продолжают курочить трамваи на Салтовке (ФОТО)

Городской транспорт несколько дней кряду подвергается вечернему нападению вандала.


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Очередное ЧП случилось вечером 17 октября на Салтовском масиве в Харькове.

Трамвай №6 с пассажирами ехал по своему маршруту от Южного вокзала до 602-микрорайона.

На Салтовском шоссе неизвестные бросили в окно камень. В результате в стекле образовалась огромное отверстие.  

Ребенок, который сидел рядом с окном, сильно испугался, сообщают очевидцы в соцсетях.

Напомним, вечером 14 октября на проспекте Тракторостроителей обстреляли трамвай, которые следовал по маршруту №26 

Источник:   ГХ
 Тэги:  вандал, салтовка, харьков, трамвай, разбитое окно
 
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