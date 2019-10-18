Вандалы продолжают курочить трамваи на Салтовке (ФОТО)

Городской транспорт несколько дней кряду подвергается вечернему нападению вандала.
Очередное ЧП случилось вечером 17 октября на Салтовском масиве в Харькове.
Трамвай №6 с пассажирами ехал по своему маршруту от Южного вокзала до 602-микрорайона.
На Салтовском шоссе неизвестные бросили в окно камень. В результате в стекле образовалась огромное отверстие.
Ребенок, который сидел рядом с окном, сильно испугался, сообщают очевидцы в соцсетях.
Напомним, вечером 14 октября на проспекте Тракторостроителей обстреляли трамвай, которые следовал по маршруту №26
Вечер 18 октября проведите в кругу близких людей, советует астролог.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.
Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный.
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