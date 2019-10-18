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18.10.2019  15:11   

Женщина организовала семейный наркобизнес

Муж, жена, дочь и трое знакомых предстанут перед судом.


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Прокуратурой области во Фрунзенский районный суд г. Харькова направлено обвинительное заключение в отношении членов организованной группы, которые организовали незаконный сбыт наркотических и сильнодействующих средств на территории Харькова.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры Харьковской области Нвер Антонян, в августе 2018 жительница одного из районов Харьковской области создала и возглавила организованную группу, в состав которой вошли ее муж, дочь и трое знакомых.
 
Организатор группы в телефонном режиме получала заказы от наркозависимых лиц о количестве и виде наркотических средств, а также о желаемом месте получения запрещенных веществ.
 
Другие участники организованной группы занимались поставкой, перевозкой и размещением наркотических и сильнодействующих лекарственных средств на территории Харькова, и в дальнейшем снятием денежных средств с банковских карточек, на которые перечислялись средства за приобретение запрещенных веществ.
 
Следует отметить, что за 1 грамм наркотических средств злоумышленники получали 500 гривен.
 
По результатам проведенных негласных следственных (розыскных) действий, правоохранительными органами задокументировано 16 эпизодов преступной деятельности организованной группы в сфере незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта и сбыта наркотических средств и сильнодействующих лекарственных средств.
 
Во время обысков в жилье всех участников организованной группы правоохранителями выявлено и изъято наркотические средства метадон и сильнодействующие лекарственные средства «Димедрол».
 
Участники организованной группы обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, совершенное в крупном размере, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 307 УК Украины, ч. 4 ст. 321 УК Украины). 
 
Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, сбыт, харьков
 
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