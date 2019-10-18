18.10.2019 15:39

ДТП с перевертышем: пьяный дал порулить 14-летнему (ФОТО)

В результате аварии оба мужчины - в больнице.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло в поселке Краснопавловка Лозовского районов 17 октября 2019 года около 15:50.

Работники полиции установили, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал право управления своим автомобилем ВАЗ несовершеннолетнему знакомому.

14-летний парень не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате автомобиль врезался в столб.

В результате происшествия с телесными повреждениями в районную больницу доставлены 44-летний житель села Елизаветовка и 14-летний житель пгт Краснопавловка. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данному факту следовталем открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Следственные действия продолжаются.