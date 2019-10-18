Главная Новости Криминал и происшествия ДТП с перевертышем: пьяный дал порулить 14-летнему (ФОТО)
18.10.2019  15:39   

ДТП с перевертышем: пьяный дал порулить 14-летнему (ФОТО)

В результате аварии оба мужчины - в больнице.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло в поселке Краснопавловка Лозовского районов 17 октября 2019 года около 15:50.
 
Работники полиции установили, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передал право управления своим автомобилем ВАЗ несовершеннолетнему знакомому.
 
14-летний парень не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
 
В результате автомобиль врезался в столб.
 
В результате происшествия с телесными повреждениями в районную больницу доставлены 44-летний житель села Елизаветовка и 14-летний житель пгт Краснопавловка. Врачи оказали пострадавшим медицинскую помощь.
 
Состояние их здоровья удовлетворительное.
 
По данному факту следовталем открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
 
Следственные действия продолжаются.
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.10 Криминал и происшествия ДТП: на Салтовке сбили мать с двумя детьми (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 18.10 Криминал и происшествия ДТП на Рогани: женщина-водитель - в больнице (ФОТО, ВИДЕО) 18.10 Криминал и происшествия Грузовик раздавил запаркованную на обочине легковушку: есть погибший и раненые (ФОТО)
 
 

Видео

Харківські парашутисти стали рекордсменами світу. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 