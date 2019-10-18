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18.10.2019  15:31   

ДТП в притирку: два авто неудачно перестроились на Салтовке (ВИДЕО)

Видео аварии, которая могла закончиться и хуже.


//t.me

Две машины неудачно перестроились на Салтовке.

В соцсети появилось видео притирочной аварии у Каравана.

Такая оплошность при большей скорости могла закончиться куда плачевнее.  

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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