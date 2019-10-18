ДТП в притирку: два авто неудачно перестроились на Салтовке (ВИДЕО)

Видео аварии, которая могла закончиться и хуже.
Две машины неудачно перестроились на Салтовке.
В соцсети появилось видео притирочной аварии у Каравана.
Такая оплошность при большей скорости могла закончиться куда плачевнее.
Вечер 18 октября проведите в кругу близких людей, советует астролог.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.
Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный.
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