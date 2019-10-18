18.10.2019 17:31

Черный лесоруб-мошенник: хитрого преступника арестовали по трем статьям (ФОТО)

Злоумышленник будет сидеть под домашним арестом.



//khar.gp.gov.ua

По ходатайству Первомайской местной прокуратуры подозреваемому «черному лесорубу», который незаконно рубил дубы, используя поддельный лесорубный билет, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Никита Дальока, 50-летний безработный житель Зачепиловского района, используя поддельный лесорубный билет, совершил вырубку особо ценных деревьев породы «Дуб», находившихся в ведении ГП «Красноградский лесхоз». В ходе проверки документов о законности выпиливания деревьев, мужчина предъявил лесорубный билет с явными признаками подделки. В связи с чем и попал в поле зрения полиции.

Во время осмотра места происшествия было изъято орудие преступления - бензопила и трактор с прицепом, с помощью которого планировалось осуществлять перевозки незаконно срубленной древесины.

По предварительным расчетам причиненные убытки составили около 40 000 гривен.

Кстати, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подделку и использование поддельного документа.

Справка:

• Санкции по ч.1 ст.246 УК Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы;

• Санкции по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка удостоверения или иного официального документа) предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет

• Санкции по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа) предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.