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18.10.2019  19:15   

Осторожно - ночные воры! Преступники обокрали две квартиры на Юбилейном

Пользователи сетей советуют закрывать на ночь окна.


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Как сообщают в соцсетях, сегодня, 18 октября 2019 года, ночью часа в 2-3 обворовали квартиру по адресу проспект Юбилейный, 90.

Ничего ценного не вынесли, вещи повыкидывали на скамейку рядом, денег не нашли.

Также обворовали соседей, которые живут на первом этаже, вынесли деньги и телефон.

Будьте осторожны и закрывайте окна на ночь, даже если на них москитная сетка.

Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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