Осторожно - ночные воры! Преступники обокрали две квартиры на Юбилейном

Пользователи сетей советуют закрывать на ночь окна.
Как сообщают в соцсетях, сегодня, 18 октября 2019 года, ночью часа в 2-3 обворовали квартиру по адресу проспект Юбилейный, 90.
Ничего ценного не вынесли, вещи повыкидывали на скамейку рядом, денег не нашли.
Также обворовали соседей, которые живут на первом этаже, вынесли деньги и телефон.
Будьте осторожны и закрывайте окна на ночь, даже если на них москитная сетка.
Вечер 18 октября проведите в кругу близких людей, советует астролог.
Погожий день придет на смену пасмурному утру, и безоблачная погода продержится в Харькове до конца дня. Без осадков.
Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный.
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