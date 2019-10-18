18.10.2019 19:15

Осторожно - ночные воры! Преступники обокрали две квартиры на Юбилейном

Пользователи сетей советуют закрывать на ночь окна.



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Как сообщают в соцсетях, сегодня, 18 октября 2019 года, ночью часа в 2-3 обворовали квартиру по адресу проспект Юбилейный, 90.

Ничего ценного не вынесли, вещи повыкидывали на скамейку рядом, денег не нашли.

Также обворовали соседей, которые живут на первом этаже, вынесли деньги и телефон.

Будьте осторожны и закрывайте окна на ночь, даже если на них москитная сетка.