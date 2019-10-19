19.10.2019 09:49

Ралли по Основе закончилось "amour pour trois" - "модным" ДТП для троих легендарных жигулей

Харьковская милиция составила административные материалы на водителя ВАЗ-овской тройки, который вызвал массовое дорожно-транспортное происшествие для "копейки" и восьмерки



://hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 17 октября около 18:00 патрульные получили информация о ДТП на перекрестке проспекте Гагарина, 185.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2103 нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108, который от удара совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ-2103 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.