Ралли по Основе закончилось "amour pour trois" - "модным" ДТП для троих легендарных жигулей

Харьковская милиция составила административные материалы на водителя ВАЗ-овской тройки, который вызвал массовое дорожно-транспортное происшествие для "копейки" и восьмерки
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, 17 октября около 18:00 патрульные получили информация о ДТП на перекрестке проспекте Гагарина, 185.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2103 нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2108, который от удара совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ-2103 патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
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