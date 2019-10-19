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19.10.2019  14:14   

В Лесопарке прошел благотворительный марафон «За жизнь детей».

Цель мероприятия собрать средства на покупку аппарата для очищения дыхательных путей детям, страдающим мышечной дистрофией Дюшена.


://objectiv.tv/objectively

Стоит аппарат 76 000 гривен, а цена участия в марафоне – 200 гривен.

Организаторы забега утверждают, что по официальным данным в Харькове и области 16 детей страдающих этим редким заболеванием.

Принять участие в благотворительном марафоне пришли около 200 мужчин и женщин разного возраста, которые пробежали дистанции в 5 и 10 километров.

Организаторы отмечают – такое мероприятие проходит впервые и в дальнейшем будет проводится 2 раза в год.

 

апомним, что из-за нарушения сердечной и легочной функции, у детей с мышечной дистрофией Дюшенна возникает острая потребность в использовании дыхательной аппаратуры.

Тэги:  марафон, благотворительность, харьков
 
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