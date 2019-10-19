19.10.2019 14:14

В Лесопарке прошел благотворительный марафон «За жизнь детей».

Цель мероприятия собрать средства на покупку аппарата для очищения дыхательных путей детям, страдающим мышечной дистрофией Дюшена.



://objectiv.tv/objectively

Стоит аппарат 76 000 гривен, а цена участия в марафоне – 200 гривен.

Организаторы забега утверждают, что по официальным данным в Харькове и области 16 детей страдающих этим редким заболеванием.

Принять участие в благотворительном марафоне пришли около 200 мужчин и женщин разного возраста, которые пробежали дистанции в 5 и 10 километров.

Организаторы отмечают – такое мероприятие проходит впервые и в дальнейшем будет проводится 2 раза в год.

апомним, что из-за нарушения сердечной и легочной функции, у детей с мышечной дистрофией Дюшенна возникает острая потребность в использовании дыхательной аппаратуры.