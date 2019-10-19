Главная Новости Криминал и происшествия На аварийноопасном перекрестке ХТЗ грузовик припечатал легковушку
19.10.2019  15:45   

На аварийноопасном перекрестке ХТЗ грузовик припечатал легковушку

На ул.12-го Апреля столкнулись грузовик и легковушка, создав пробку на время оформления пришествия.


://t.me/xtzevskie/3678

По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 19 октября.

На фото видно, что у грузовика поврежден бампер, а у легковушки – задний бампер и крыло. Движение затруднено.

Официальная информация уточняется.

 

Источник:   телеграмм канал xtzevskie
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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