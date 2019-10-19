На аварийноопасном перекрестке ХТЗ грузовик припечатал легковушку

На ул.12-го Апреля столкнулись грузовик и легковушка, создав пробку на время оформления пришествия.
По словам очевидцев, ДТП произошло сегодня, 19 октября.
На фото видно, что у грузовика поврежден бампер, а у легковушки – задний бампер и крыло. Движение затруднено.
Официальная информация уточняется.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Бабье лето еще задержится на несколько дней.
День знаменателен тем, что в эту дату заканчивались войны и наступил биржевой крах, доказавший несовершенство рыночной экономики и ее хрупкость и уязвимость
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