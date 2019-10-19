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19.10.2019  14:56   

На ХТЗ ревнивец напал на возлюбленную и ударил ножом

По данным полиции, инцидент случился 19 октября около 1:00 на ул. Косарева (Соколова).


://www.pastinfo.am/hy/news

Как выяснилось, во время распития алкоголя 43-летний мужчина приревновал свою 35-летнюю сожительницу к гостю, который был с ними.

Началась драка, в ходе которой он несколько раз ударил гражданскую жену ножом. Ее отвезли в больницу.

Открыто криминальное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение".

Ревнивому мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, нападение, нож, харьков, ревность
 
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