На ХТЗ ревнивец напал на возлюбленную и ударил ножом

По данным полиции, инцидент случился 19 октября около 1:00 на ул. Косарева (Соколова).
Как выяснилось, во время распития алкоголя 43-летний мужчина приревновал свою 35-летнюю сожительницу к гостю, который был с ними.
Началась драка, в ходе которой он несколько раз ударил гражданскую жену ножом. Ее отвезли в больницу.
Открыто криминальное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение".
Ревнивому мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Бабье лето еще задержится на несколько дней.
День знаменателен тем, что в эту дату заканчивались войны и наступил биржевой крах, доказавший несовершенство рыночной экономики и ее хрупкость и уязвимость
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