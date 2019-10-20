Главная Новости Криминал и происшествия В результате серьезной аварии возле Дворца спорта авто буквально размазало по столбу (ФОТО, ВИДЕО)
20.10.2019  09:43   

В результате серьезной аварии возле Дворца спорта авто буквально размазало по столбу (ФОТО, ВИДЕО)

Водитель, спасая жизнь собаки, едва не убил себя, пожертвовав дорогой машиной марки Toyota.


://gx.net.ua

Серьезная авария произошла в Харькове поздно вечером 19 октября. По Московскому проспекту ехал горожанин на автомобиле Toyota.

По ходу движения водитель резко свернул с дороги, машина выехала на обочину и врезалась в столб, сообщили очевидцы.

Проишествие произошло это возле станции метро "Дворец спорта".

В результате автомобиль разбился вдребезги. Как утверждают очевидцы, причиной ДТП стала бродячая собака.

 

 

Источник:   ГХ
 Тэги:  авария, перекресток, харьков, пострадавшие, полиция
 
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