Главная Новости Криминал и происшествия Утреннее дерби на Студенческой началось с лобовой атаки (ВИДЕО)
20.10.2019  11:11   

Утреннее дерби на Студенческой началось с лобовой атаки (ВИДЕО)

Воскресенье в Харькове началось с аварии.


://t.me/vekha

Ранним утром 20 октября на Студенческой лоб в лоб столкнулись автомобили.

Один из них - такси.

О пострадавших не сообщается.

 

Источник:   Телеграмм канал ВЕХА
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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