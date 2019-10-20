Утреннее дерби на Студенческой началось с лобовой атаки (ВИДЕО)

Воскресенье в Харькове началось с аварии.
Ранним утром 20 октября на Студенческой лоб в лоб столкнулись автомобили.
Один из них - такси.
О пострадавших не сообщается.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
20 октября 1924 - в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача - трансляция Радиоконцерта из Харькова. В этот день отмечают Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, а также Международный день повара.
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