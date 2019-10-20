20.10.2019 14:41

Полицейские пресекли наркотрафик который организовали дельцы на “Renault Trafic” (ФОТО)

Для нарко-филателистов дилеры помимо "традиционных" для закладок свертков заготавливали нарко-марки.



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Вчер "уикенда" ​​патрульные начали с вызова на улицу Куриливська.Заявниця сообщила, что двое мужчин на автомобиле "Renault" подозрительно себя ведут, а именно нечто прячут в кустах.

Оперативно прибыв по указанному адресу, полисмeны увидели автомобиль "Renault Trafic", в котором находились двое мужчин Заметив правоохранителей водитель и пассажир заметно нервничали.

В результате проверки патрульные обнаружили у одного из граждан 11 свертков с рeчовиною похожей на наркотическое. Кроме этого, полицейские обнаружили в автомобиле, на котором передвигались наркозакладчики, еще 20 свертков завернутых в синюю изоляционную лету, 17 свертков завернутых в серую изоляционную лету с неизвестным веществом, 2 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и 4 пакетика с кристаллизованный веществом белого цвета похожей на наркотической.



Также в автомобиле были обнаружены полимерный зип-пакет в котором находились два пакета.В первом находился бумага, имевшая линию разрыва, которая разделяла ее на 28 квадратов внешне похожих на наркотические "марки". Во втором находился бумага, имеющая линию разрыва, которая разделяла ее на 14 квадратов, которые были внешне похожи на наркотические "марки", и 1 пакет в котором находился бумажный квадрат похожий на наркотическую "марку".

Кроме этого человека сообщили правоохранителям, что успели разложить еще около 3 тайника.

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место была вызвана следственно-оперативная группа.