похищение отменяется: воскресный переполох из-за доставки домой дамы во хмелю

Полиция проверила информацию о похищении женщины.
Завтра все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
20 октября 1924 - в эфире прозвучала первая в Украине радиопередача - трансляция Радиоконцерта из Харькова. В этот день отмечают Всемирный день статистики, Международный день авиадиспетчера, а также Международный день повара.
влажн.:
давл.:
ветер: