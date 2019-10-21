Главная Новости Криминал и происшествия похищение отменяется: воскресный переполох из-за доставки домой дамы во хмелю
21.10.2019  13:12   

похищение отменяется: воскресный переполох из-за доставки домой дамы во хмелю

Полиция проверила информацию о похищении женщины.


//nashemisto.dp.ua
Как сообщили в ГЦ Нацполиции, 20 октября в 13:46 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от свидетеля о том, что на улице Большой Панасовской двое мужчин силой посадили девушку в автомобиль ВАЗ черного цвета и увезли в неизвестном направлении.
 
На поиски злоумышленников были ориентированы наряды харьковской полиции, в действие вводился план "Перехват".
 
Принятыми мерами полицейские установили личность и местонахождение женщины.
 
Как выяснилось, 30-летняя харьковчанка в нетрезвом состоянии добровольно села в автомобиль своих знакомых, которые в дальнейшем отвезли ее к месту проживания.
 
Информация зарегистрирована в Холодногорском отделе полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  похищение, перехват, харьков
 
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