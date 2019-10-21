Пьяный водитель отбросил другой автомобиль в машину скорой помощи (ВИДЕО)

Происшествие произошло 20 октября по адресу пр. Любви Малой.
В аварии участвовало 3 автомобиля: Peugeot Boxer, Daewoo Matiz и Skoda.
Водитель Skoga выехал на встречную полосу и совершил аварийную ситуацию на дороге. После, столкнувшись с Daewoo Skoda , его отбросило на автомобиль скорой, что привело к боковому столкновению.
Никто не пострадал.
Видео аварии опубликовано в Facebook Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф
При выяснении обстоятельств было установлено, что водитель Skoda находился в состоянии хмельного опьянения, алкотест показал 2,1 промилле, – сообщают в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи - холодеет"
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