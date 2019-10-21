21.10.2019 09:09

Пьяный водитель отбросил другой автомобиль в машину скорой помощи (ВИДЕО)

Происшествие произошло 20 октября по адресу пр. Любви Малой.



://facebook.com/ekstrena.dopomoga/videos

В аварии участвовало 3 автомобиля: Peugeot Boxer, Daewoo Matiz и Skoda.

Водитель Skoga выехал на встречную полосу и совершил аварийную ситуацию на дороге. После, столкнувшись с Daewoo Skoda , его отбросило на автомобиль скорой, что привело к боковому столкновению.

Никто не пострадал.

Видео аварии опубликовано в Facebook Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф

При выяснении обстоятельств было установлено, что водитель Skoda находился в состоянии хмельного опьянения, алкотест показал 2,1 промилле, – сообщают в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.