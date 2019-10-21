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21.10.2019  09:25   

В Харькове опять разбили окно трамвая - на этот раз с жертвой

На Салтовке в четвертый третий раз за неделю повредили трамвай.


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Как сообщили в соцсетях, вечером 20  октября неизвестные бросили камень в трамвай, который двигался по Салтовскому шоссе. По словам свидетелей, в результат ЧП пострадала девушка, ей вызвали скорую.

Официальная информация выясняется.

на выложенных очевидцами фото видна скорая, которая госпитализировала пострадавшую.

Источник:   SQ
 Тэги:  трамваф, окно, жертва, харьков, салтовка, разбите
 
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