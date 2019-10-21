21.10.2019 09:25

В Харькове опять разбили окно трамвая - на этот раз с жертвой

На Салтовке в четвертый третий раз за неделю повредили трамвай.



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Как сообщили в соцсетях, вечером 20 октября неизвестные бросили камень в трамвай, который двигался по Салтовскому шоссе. По словам свидетелей, в результат ЧП пострадала девушка, ей вызвали скорую.

Официальная информация выясняется.

на выложенных очевидцами фото видна скорая, которая госпитализировала пострадавшую.