В Харькове парень выбросился из окна

В этот день

Гороскоп на 21 октября 2019 года для всех знаков Зодиака Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье 21 октября День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.