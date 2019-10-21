В Харькове парень выбросился из окна

Предполагаемый суицид расследует полиция.
По данным полиции, трагедия произошла 20 октября возле дома №171 по пр.Гагарина. Погибший жил на 9-м этаже, ему 26 лет.
Очевидцы утверждают, что накануне происшествия молодая пара эмоционально выясняла отношения. Позже соседи нашли тело.
Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи - холодеет"
влажн.:
давл.:
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