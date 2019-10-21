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21.10.2019  09:45   

В Харькове парень выбросился из окна

Предполагаемый суицид расследует полиция.


Фото: img.tyt.by

По данным полиции, трагедия произошла 20 октября возле дома №171 по пр.Гагарина. Погибший жил на 9-м этаже, ему 26 лет.

Очевидцы утверждают, что накануне происшествия молодая пара эмоционально выясняла отношения. Позже соседи нашли тело.

Источник:   sq
 Тэги:  суицид, харьков, парень, гагарина, окно
 
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