21.10.2019 10:11

Водитель после аварии бросил элитное авто в районе железнодорожного вокзала (ФОТО)

На ул. Большой Панасовской BMW X5 вылетел с дороги и разбился об столб, собрав по пути ветки с деревьев.



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"Страшно представить какой силы был удар, что такой «крепыш» развалился на части. Водитель свалил с места ДТП" - комментируют ЧП очевидцы, выложившие фото в социальных сетях.