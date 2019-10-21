Главная Новости Криминал и происшествия Водитель после аварии бросил элитное авто в районе железнодорожного вокзала (ФОТО)
21.10.2019  10:11   

Водитель после аварии бросил элитное авто в районе железнодорожного вокзала (ФОТО)

На ул. Большой Панасовской BMW X5 вылетел с дороги и разбился об столб, собрав по пути ветки с деревьев.


://facebook.com/h.saltovka/

"Страшно представить какой силы был удар, что такой «крепыш» развалился на части. Водитель свалил с места ДТП" - комментируют ЧП очевидцы, выложившие фото в социальных сетях.

Источник:   Пост в социальной сети
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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