Водитель после аварии бросил элитное авто в районе железнодорожного вокзала (ФОТО)

На ул. Большой Панасовской BMW X5 вылетел с дороги и разбился об столб, собрав по пути ветки с деревьев.
"Страшно представить какой силы был удар, что такой «крепыш» развалился на части. Водитель свалил с места ДТП" - комментируют ЧП очевидцы, выложившие фото в социальных сетях.
Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи - холодеет"
влажн.:
давл.:
ветер: