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21.10.2019  10:30   

Под Харьковом от неосторожного курения опять сгорел дом

Во время пожара пострадал 34-летний мужчина, получивший ожег и оставшийся на зиму без жилья


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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области 20 октября в 20:07 на номер «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Лиман Волчанского района.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных в комнате дома горели мебель и домашние вещи на площади около 25 кв.м. Во время пожара получил ожоги тела мужчина 1985 года рождения. Бригадой медиков был госпитализирован в районную больницу.

В 20:23 пожар был локализован, а в 22:42 полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, курение, харьков, пригород, дом, спасатели
 
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