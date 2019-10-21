Под Харьковом от неосторожного курения опять сгорел дом

Во время пожара пострадал 34-летний мужчина, получивший ожег и оставшийся на зиму без жилья
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области 20 октября в 20:07 на номер «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Лиман Волчанского района.
К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных в комнате дома горели мебель и домашние вещи на площади около 25 кв.м. Во время пожара получил ожоги тела мужчина 1985 года рождения. Бригадой медиков был госпитализирован в районную больницу.
В 20:23 пожар был локализован, а в 22:42 полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Понедельник, 21 октября, — день, когда лечение и профилактика заболеваний будут вдвойне действеннее.
День будет облачным - самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера.
В народе этот день называли Ознобицы, и говорили: "С Трифона, Пелагеи - холодеет"
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