Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ "на горячем" скрутили торговца психотропами
21.10.2019  11:21   

На ХТЗ "на горячем" скрутили торговца психотропами

В Харькове мужчина при личной встрече с покупателем на улице Мира продал наркотическое средство PVP в полимерном пакете за 300 грн


://facebook.com

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, правоохранители задержали 35-летнего харьковчанина.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения обыска по месту жительства у мужчины изъято полимерный пакет с порошкообразным веществом голубого цвета весом 0,25 граммов. У 35-летнего харьковчанина изъяты деньги в сумме 300 грн, полученные за сбыт наркотического вещества.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения и сообщения о подозрении.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  наркотик, торговля, харьков, хтз, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.10 Криминал и происшествия Полицейские пресекли наркотрафик который организовали дельцы на “Renault Trafic” (ФОТО) 04.10 Криминал и происшествия Лук тоже может быть наркотиком - решили доказать друзья заключенного в Харьковском СИЗО (ФОТО) 04.09 Криминал и происшествия Наркоторговец сдал полицейским схему закладок на Салтовке (ФОТО)
 
 

Видео

После боя с Бетербиевым Гвоздик был госпитализирован. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 