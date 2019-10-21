21.10.2019 11:21

На ХТЗ "на горячем" скрутили торговца психотропами

В Харькове мужчина при личной встрече с покупателем на улице Мира продал наркотическое средство PVP в полимерном пакете за 300 грн



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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, правоохранители задержали 35-летнего харьковчанина.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения обыска по месту жительства у мужчины изъято полимерный пакет с порошкообразным веществом голубого цвета весом 0,25 граммов. У 35-летнего харьковчанина изъяты деньги в сумме 300 грн, полученные за сбыт наркотического вещества.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения и сообщения о подозрении.