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21.10.2019  15:33   

Присвоил более полумиллиона: предприниматель подозревается в крупной афере

Прокуратура сообщила о подозрении в присвоении более 600 тыс. грн. на ремонте дорог.


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Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении директору частного предприятия в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
 
Установлено, что в 2017 году руководство одного из частных предприятий присвоило денежные средства при проведении работ по строительству и ремонту дороги общего пользования государственного значения Краснокутск-Богодухов.
 
Досудебным расследованием установлено несоответствие толщины верхнего слоя покрытия и отсутствие выравнивающего слоя из щебня, повлекшее вред на сумму 625 148 грн.
 
В производстве проведены осмотры участков дорог, судебно-экономическую, строительно-техническую и дорожно-технической экспертизы.
 
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.
  
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, воровство, харьков
 
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