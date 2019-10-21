21.10.2019 15:33

Присвоил более полумиллиона: предприниматель подозревается в крупной афере

Прокуратура сообщила о подозрении в присвоении более 600 тыс. грн. на ремонте дорог.



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Прокуратурой Харьковской области сообщено о подозрении директору частного предприятия в присвоении и растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Установлено, что в 2017 году руководство одного из частных предприятий присвоило денежные средства при проведении работ по строительству и ремонту дороги общего пользования государственного значения Краснокутск-Богодухов.

Досудебным расследованием установлено несоответствие толщины верхнего слоя покрытия и отсутствие выравнивающего слоя из щебня, повлекшее вред на сумму 625 148 грн.

В производстве проведены осмотры участков дорог, судебно-экономическую, строительно-техническую и дорожно-технической экспертизы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.