21.10.2019 16:39

Кровавый день рождения: забил до смерти мать после застолья (ФОТО, ВИДЕО)

У мертвой женщины обнаружены десятки переломов ребер, костей головы и лица.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении в многоэтажном доме в городе Изюме тела 62-летней женщины поступило в дежурную часть Изюмского отдела полиции.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными телесными повреждениями.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от многочисленных телесных повреждений - эксперты насчитали в ней несколько десятков переломов ребер, костей головы и головы.

Следователи Изюмского отдела полиции внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как рассказал и.о. заместителя начальника Изюмского ОП Вячеслав Шейнин, по указанному адресу находился сын умершей женщины.

Во время допроса 31-летний мужчина объяснил, что несколько дней подряд он совместно с матерью распивал алкогольные напитки - праздновали его день рождения.

Между родственниками возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине множественные телесные повреждения.

Через некоторое время злоумышленник увидел, что женщина не подает признаков жизни. Чтобы снять с себя подозрения, мужчина позвонил в полицию и сообщил, что его мать умерла от болезни.

Злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение тяжких преступлений. Он имеет большой криминальный опыт, несколько раз отбывал наказание за хранение наркотиков, грабежи и кражи.

По словам старшего участкового офицера Изюмского отдела полиции Антона Версальского, человек постоянно проявлял агрессию к своим родным и близким. Полицейские составляли административные протоколы за совершение им насилия в семье, а также хулиганские действия, проводили профилактические беседы, однако злоумышленник продолжал злоупотреблять спиртными напитками и вести асоциальный образ жизни.

32-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в сумме 165 000 гривен. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.